Fórum SBTVD exibe novos recursos para TV digital no Brasil

O Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (Fórum SBTVD), em parceria com o Ministério das Comunicações, realizou ontem, 22, a demonstração do DTV Play e do padrão de vídeo 8K. O último estará disponível apenas com TV 3.0. O Fórum SBTVD foi o responsável pelo desenvolvimento de ambas tecnologias.

A TV aberta deverá ter interatividade mais avançada com o DTV Play e recursos como HDR e áudio imersivo. O DTV Play já está sendo embarcado pelo mercado de televisores neste ano. Assim, o telespectador poderá assistir à programação da TV aberta e conteúdos via internet, com vídeos em UHD. O usuário também receberá propagandas mais direcionadas. A terceira geração de TV permite participação em quizzes em reality shows e a interação entre professores e alunos em aulas a distância.

A TV 3.0 já está em fase de testes, cuja previsão para encerramento é em dezembro deste ano. Isso possibilitará o uso de outros recursos, como programas e vídeos em 8K, conteúdo direcionado e VOD (video on demand).

Caso os resultados dos testes sejam satisfatórios, eles serão considerados pelo Conselho Deliberativo do Fórum SBTVD, em conjunto com as avaliações dos Módulos Técnico, de Mercado e de Propriedade Intelectual. Por fim, o Ministério das Comunicações receberá recomendações de um conjunto de tecnologias para a próxima geração de televisão digital no Brasil. Essas mudanças poderão acontecer a partir de 2023, com adoção progressiva ao longo dos anos subsequentes. (Com assessoria de imprensa)