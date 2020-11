Forte Telecom e Dinâmica se unem para criação de Ultra Rede de Comunicação.

A parceria prevê uma rede com capacidade de 24 Tb/s de tripla abordagem, entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e Salvador. Estará totalmente pronta em janeiro de 2021.

Após meses de negociações, arremates estratégicos e inúmeros ajustes técnicos, as operadoras fluminense e capixaba bateram o martelo na ativação de uma ultra rede de comunicação cobrindo todo o sudeste brasileiro, além do estado da Bahia.

O projeto consiste em uma rede de dados com capacidade de 24 Terabits por segundo (24Tb/s) e tripla abordagem por caminhos 100% distintos entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e Salvador.

Utilizando parte das estruturas pré-existentes de camada óptica e tecnologia DWDM das duas operadoras, a primeira fase da empreitada, que contempla o trecho Rio de Janeiro X Vitória (e já está 80% operacional), tem sua conclusão prevista para o final de Janeiro de 2021, que é quando as equipes envolvidas estimam a ativação da terceira via entre os dois estados.

A negociação teve um excelente desfecho, visto que as operações são complementares para cada uma das empresas. “Este acordo vai garantir mais segurança e disponibilidade em nossa rede. E fazer em conjunto, nos faz ganhar tempo com reflexos rápidos no nosso serviço.” Afirma Rogério Melo, CEO da Dinâmica Telecom.

Sérgio Simas, CEO da Forte Telecom, aposta no expertise de ambas empresas para o sucesso da parceria. “Integrar com tripla abordagem as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e Salvador é um ganho de capilaridade que vai potencializar nossa atuação.”

Os rumores do mercado e as especulações sobre uma possível fusão entre as duas empresas, garantem Rogério e Sérgio, que não procedem. Quando questionados sobre a participação de um fundo de investimentos externo, eles são pontuais em dizer que nenhuma informação dessa natureza pode ser confirmada ou não, em função dos acordos de confidencialidade que envolvem o projeto. O foco da operação é um acordo de cooperação técnica que visa profissionalizar as redes em meio a uma demanda crescente por conectividade e largura de banda extremamente exigidos nos tempos atuais.