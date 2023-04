A Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) divulgou, nesta segunda-feira, 10, o resultado financeiro de 2022. A estatal obteve lucro líquido de R$ 1,04 milhão no ano passado. O valor é 72% inferior ao registrado em 2021 (R$ 3,72 milhões).

O resultado é o menor dos últimos quatro ano, período em que o lucro diminuiu quase ininterruptamente (exceto pelo avanço em 2021): R$ 20,4 milhões, em 2018; R$ 17,7 milhões, em 2019; R$ 2,7 milhões, em 2020; e R$ 3,7 milhões, em 2021.

No ano passado, a receita operacional líquida da EBC somou R$ 50,37 milhões, alta de 36,6% na comparação com o ano anterior, quando o faturamento somou R$ 36,87 milhões.

A empresa informou que administrou ativos no valor de R$ 600,4 milhões em 2022, com destaque para aplicações financeiras (R$ 269 milhões), imobilizado (R$ 83,3 milhões) e intangível (R$ 107,7 milhões). O patrimônio líquido contabilizado foi de R$ 458,2 milhões.

Além disso, a EBC realizou investimentos com recursos do Tesouro, no valor de R$ 22,5 milhões, o quais foram destinados à aquisição de bens imobilizados e intangíveis. Segundo as demonstrações financeiras, a empresa fechou 2022 com grau de endividamento de 23,68%.

Planos

Fora dos planos de privatização do governo federal, a EBC sinalizou, junto das demonstrações financeiras, projetos para o ano vigente e o futuro. Segundo a estatal, serão estimuladas as seguintes ações:

• Prospecção de novos negócios, com vistas à sustentabilidade econômico-financeira;

• Inovação nas áreas de aquisição, produção e distribuição de conteúdo;

• Manutenção e avanço no posicionamento da TV Brasil no ranking de audiência, com e intenção de posicionar a EBC no mercado publicitário;

• Aquisições de equipamentos de Inteligência Artificial (IA) para otimizar os recursos dispendidos com acessibilidade;

• Racionalização dos custos com a gestão imobiliária mais eficaz e com renegociações contratuais;

• Novas estratégias de marketing com a finalidade de fortalecer a marca; dentre outras.

A EBC é gestora da TV Brasil, das Rádios Nacional e Rádios MEC, da Agência Brasil e dos aplicativos Rádios EBC e TV Brasil Play. A estatal também é responsável pela formação e gestão da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) de Rádio e de Televisão.