A Starship, nave espacial da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, explodiu no ar poucos minutos após o lançamento, na manhã desta quinta-feira, 20. O foguete foi lançado de uma base no Texas, por volta das 10h30, mas não conseguiu sustentar voo por muito tempo, explodindo cerca de quatro minutos após sair do solo.

No Twitter, a SpaceX celebrou o lançamento e minimizou a explosão do foguete.

“Como se o teste de voo não fosse emocionante o suficiente, a Starship experimentou uma rápida desmontagem não programada antes da etapa de separação”, disse a empresa.

A nave foi projetada para transportar pessoas e cargas em missões à Lua e a Marte. Não havia tripulação na Starship no teste realizado nesta manhã.

O lançamento foi acompanhado por centenas de pessoas em Boca Chica, onde fica a Starbase, porto espacial e fábrica de produção de fogutes da SpaceX. A decolagem também foi transmitida ao vivo, pelo YouTube.

No Twitter, rede social da qual é proprietário, Musk parabenizou a empresa pelo “emocionante teste de lançamento” e disse que aprendeu bastante para os próximos testes, que devem acontecer em alguns meses. O empresário também compartilhou um vídeo do momento da decolagem.

Vale lembrar que a primeira tentativa de lançamento da Starship estava programada para segunda-feira passada, 17. Contudo, em razão de problemas de pressurização no propulsor, o teste foi postergado para a manhã desta quinta.

“Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship enquanto a SpaceX busca tornar a vida multiplanetária”, disse a companhia, também por meio de um tuíte.

A Starship tem 120 metros de altura e, segundo a fabricante, capacidade para transportar até 100 pessoas.