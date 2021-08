Fluke expande para mais 6 estados

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Startup de telefonia vai distribuir chips em Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Após levantar R$ 5 milhões em oferta pública via crowdfunding a operadora móvel digital virtual Fluke anuncia a expansão para mais seis estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

PUBLICIDADE

A empresa – que tem cobertura de sinal em todo o território nacional – possui operação no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. A meta com a entrada destas novas localidades é dobrar o faturamento em apenas dois meses e chegar ao final de 2021 com 50 mil clientes.

“Acreditamos que 20% deste montante deverá vir de clientes destes estados. Nossa aposta são os clientes que estão insatisfeitos com o atendimento prestado por suas operadoras de telefonia tradicionais”, afirma Marcos Antonio Oliveira Jr., CEO da Fluke.

A startup de telecom espera atrair parte dos 90 milhões de brasileiros trocam de operadora anualmente. Uma das apostas da Fluxe para conquistar este público nestas localidades é ser uma operadora digital sem “amarras contratuais”, ou seja, o usuário tem a liberdade de pedir ou reduzir dados, adquirir pacotes mensais sem necessidade de assumir planos de fidelidade. “A ideia é que o usuário possa gerenciar seu próprio pacote de acordo com sua conveniência, fazendo sua gestão financeira”, afirma Oliveira Jr. A MVNO utiliza a rede da operadora Telecall.

Abrangência

A Fluke tem cobertura nacional de sinal e, passa a partir de agora, a oferecer chips nas seguintes localidades e DDDs:

• Alagoas – (82),

• Bahia – (71, 73, 75 e 77),

• Pernambuco (81),

• Espírito Santo (27),

• Rio Grande do Sul – (51, 54 e 55)

• Santa Catarina – (47, 48 e 49)

Por enquanto, os DDDs BA (74), PE (87), ES (28), RS (53) não estarão contemplados.