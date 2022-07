FLOWBIX lança aplicação para Diagnóstico do Cliente

A solução conta com a arquitetura client-side e acelera o atendimento com as informações colhidas diretamente da internet do cliente do ISP



Operador vamos falar de dinheiro e tempo?

PUBLICIDADE

Peço licença para falar com os provedores de internet na área de telecomunicações, atendimento nível 1. Desejo mostrar um pouco do nosso produto chamado Flow4Network, a solução tem sua arquitetura client-side (lado do cliente), uma ferramenta WEB (URL) de diagnóstico. Ela é capaz de trazer testes iniciais para acelerar o seu atendimento e tomada de decisão, isso quer dizer que, todos os resultados saem do dispositivo e da internet do cliente final do seu cliente ISP. Legal, né? É interessante ressaltar que não é necessário instalar nada no android, iphone ou windows.

Hoje temos muitos indicadores em produção: teste de velocidade, abertura de página, latência, jitter, ipv6, perda de pacote, descoberta de ip local, qualidade da banda em wifi, qualidade da banda em ethernet, qualidade da banda em mobile. Outros releases já estão em desenvolvimento: rastreador de ips conectados no roteador, identificador de rede 5ghz e 2ghz, mtu, mta, mss.

Um exemplo do nosso produto: enquanto o seu concorrente ainda terá a média de atendimento finalizado em 15min, você poderá chegar em 6min e, desse modo, evitará o desgaste de visitas técnicas para o seu cliente (que ficará muito feliz, tenho certeza) e também poderá gerar demandas comerciais, aumentando o ticket médio dele.

Resultados dos testes

PUBLICIDADE