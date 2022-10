FITec é escolhida como Unidade EMBRAPPI para projetos de inovação industrial

A FITec – Fundação para Inovações Tecnológicas –, Unidade Campinas (SP) está entre os oito centros de pesquisas que foram selecionados pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para desenvolver projetos em áreas como Internet das Coisas, Biotecnologia e Manufatura 4.0, entre outros.

Os selecionados terão disponíveis R$ 27,8 milhões da EMBRAPII para atuar em projetos de inovação da indústria nacional. A expectativa é alavancar recursos privados em inovação e gerar R$75 milhões em investimento.

De acordo com o presidente executivo da FITec, José Luis De Souza, a Fundação será uma das cinco Unidades da EMBRAPII responsáveis pelo desenvolvimento de projetos nas áreas de IoT (Internet das Coisas) e Manufatura 4.0. As outras quatro são o Instituto Metrópole Digital/UFRN, de Natal (RN); a Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), de São Paulo; o Instituto Atlântico, de Fortaleza (CE) e o Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun, de Campinas (SP).

Essas Unidades integrarão a Rede MCTI/EMBRAPII de Inovação em Tecnologias e Inovação Digital e apoiarão o processo de digitalização e transformação digital da indústria brasileira, tais como aplicações inteligentes em nuvem.

Também serão responsáveis pela análise avançada de dados de produção industrial, pelos sistemas e equipamentos digitais para integração e de inteligência de dados da manufatura, além de projetos de dispositivos de ponta e borda para IoT, entre outros.

“A FITec orgulha-se de estar entre as cinco empresas aprovadas, entre as 25 empresas que apresentaram propostas de ICTs vinculadas ao CATI. Todos tivemos que demonstrar experiência no desenvolvimento de projetos de PD&I na área temática da chamada, em parceria com a indústria. Com esse novo credenciamento, a FITec amplia o seu leque de ofertas para a indústria”, explica José Luis.

Entre as experiências da Fundação está o projeto piloto que permitiu a inclusão de 20 micro e pequenas empresas do setor da panificação do Recife no mundo digital e que está sendo estendido para 90 empresas de Pernambuco e, depois, para todo o país.

Trata-se de uma balança inteligente – por meio da qual se pode contar quilos de insumos utilizados nos processos produtivos do setor alimentício – pode ajudar as pequenas empresas, como as padarias e confeitarias, por exemplo, a controlar melhor os custos de produção.

O projeto foi desenvolvido em parceria em conjunto com o Senai, com o Sebrae, com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper), apoiados pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

