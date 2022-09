Fiscalização da qualidade do 5G será gradual; entenda

Obrigações serão cobradas por parte da Anatel de acordo com o período de ativação. Operadoras já começam a responder pelos compromissos nas primeiras capitais no final de setembro.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizará a fiscalização da qualidade do 5G de forma gradual, com base na data de ativação nas capitais. De acordo com o conselheiro Moisés Moreira, cidades que receberam a tecnologia primeiro terão compromissos exigidos antes das demais.

“Aquelas que ligaram [o 5G] antes da prorrogação têm até 28 de setembro para ter todas as estações ligadas, por exemplo. Já essas autorizadas após a prorrogação tem até novembro”, explicou o conselheiro à imprensa durante Simpósio Telcomp 2022.

A Anatel já abriu processo de acompanhamento dos compromissos do edital, que inclui análise da qualidade do 5G, para todas as operadoras, no entanto, considera que as empresas oferecem o serviço em “fase teste”.

Questionado se a Anatel já registra reclamações de consumidores, Moreira afirmou que “são poucas” e que os clientes são orientados a entrar em contato com a operadora para confirmar se o aparelho utilizado e a localização está apta à conexão.

Cronograma de ativação

Nesta quarta-feira, 14, a Anatel anunciou que a partir de segunda-feira, 19, a faixa de 3,5 GHz estará liberada em sete novas capitais: Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Maceió (AL), São Luís (MA) e Teresina (PI).

Atualmente, o 5G já está ativo em Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Outras sete capitais estarão aptas a receber o sinal do 5G até 27 de novembro, são elas: Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Macapá (AP), Manaus (AM) e Belém (PA).

