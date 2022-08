Firmeza deixa a Anatel. Entra Cássio Andrade

A Anatel está com novo procurador especial, Cássio Cavalcante Andrade, que substitui Paulo Firmeza. Segundo a agência, a troca administra é normal e foi aprovada pelo Conselho Diretor. O novo ocupante do cargo também veio do quadro da Advocacia-Geral da União.

Segundo o escavador, Andrade é doutorando em Educação (UCB). É mestre em Direito do Estado (PUC/SP). Professor universitário e pertence ao quadro da Advocacia-Geral da União (AGU).

Já ocupou o cargo de consultor jurídico adjunto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), consultor jurídico do Comando da Aeronáutica e do Ministério da Educação (MEC). Foi consultor jurídico adjunto do Ministério da Justiça e consultor jurídico da União substituto no estado de São Paulo.

De acordo com o regimento interno da agência, a Procuradoria Federal Especializada é órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, vinculada à Advocacia-Geral da União para fins de orientação normativa e supervisão técnica,

Dirigida por um Procurador-Geral e composta por coordenações, tem como competência representar judicialmente a agência, apurar a liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial. Executar as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, emitindo Pareceres, Notas, Informações, Cotas e Despachos.

A troca foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 22.

