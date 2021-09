Fintech troca juros por assinatura no crédito

A 123Qred quer modificar e democratizar o mercado de crédito no Brasil, por meio de um novo modelo de negócio inspirado no parceiro da Suécia. A fintech oferece crédito para as PMES por meio de um fundo próprio (não é marketplace) e, diferentemente do que é praticado no mercado, não denomina a remuneração do empréstimo de taxa de juros e sim de uma assinatura. A empresa diz que atua no conceito de empréstimo consciente voltado ao apoio ao jovem empreendedor.

