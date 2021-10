Finep tem R$ 400 milhões em crédito para a implantação do 5G

Newton Kenji Hamatsu, superintendente da área de inovação da Finep, deu detalhes, no Inovatic, nesta quarta, 27, sobre as linhas de crédito que a financiadora do governo abriu para ISPs e empresas que implantarão a tecnologia 5G. No total, serão liberados R$ 400 milhões.

Há duas linhas disponíveis, uma voltada ao financiamento de equipamentos e peças para infraestrutura, outra especialmente para implantação do 5G. A primeira inclui os setores de telemedicina e agricultura de precisão.

As taxas variam de 2,3% a 2,5% ao ano + TR, “dependendo do modelo de garantias ofertado, da localização da empresa etc.”, explicou Hamatsu. A carência é de até 36 meses e o prazo de pagamento de 240 meses.

“A segunda linha de crédito é voltada à implantação de 5G por empreendimentos vencedores do leilão, e aberta ao mercado secundário e para instalação de redes privadas”, contou.

Exigências

Nesse caso, há algumas exigências, entre elas um mínimo 30% de equipamentos nacionais e um máximo de 30% equipamentos importados. As taxas vão de 2,8% até 3,5% ao ano + TR.

“São taxas abaixo da inflação. E temos ainda linhas para ISPs – fora do leilão – com taxas a partir de TR + 3,8%”, disse o superintendente da Finep.

De acordo com Hamatsu, o financiamento atende todas as frequências. Serão até R$ 100 milhões por projeto financiado, para qualquer empresa. “Não há restrição ou preferência, então vai ser por ordem de chegada.”