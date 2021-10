Finep financiará com até R$ 400 mi projetos e redes do 5G

A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) anunciou esta semana um importante instrumento para o desenvolvimento do ecossistema 5G. Ela vai oferecer uma linha de financiamento e apoio para empresas de todos os portes que tenham propostas inovadoras e aderentes para a infraestrutura da nova tecnologia. O financiamento pode chegar até a R$ 400 milhões, dependendo do projeto, e terá duas linhas de ação: pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) de soluções tecnológicas e novos produtos e Redes, inclusive privadas.

Essa é uma das primeiras iniciativas no país para apoio e financiamento 5G. “Queremos incentivar várias empresas, de todos os portes, mas principalmente as menores que estão em regiões como Norte e Nordeste, onde a capilaridade 5G precisará expandir e elas possuem tecnologia para isso”, disse Paulo Resende, gerente de Fomento Nordeste do órgão. Todas as regiões serão beneficiadas, cada uma com suas características específicas e necessidades.

O executivo acredita que o alcance dessa linha será grande, tanto para empresas que vencerem o leilão quanto para os interessados no uso da tecnologia para construírem redes LTE privadas. O apoio aos vencedores do leilão se estende também ao mercado secundário, bem como para a instalação de antenas. Entre os itens financiáveis do Finep 5G estão despesas em P&D interno, aquisição de conhecimento externo, de software, treinamento, introdução de inovações tecnológicas no mercado, aquisição de máquinas e equipamentos e outras preparações para produção e distribuição.