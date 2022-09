Finep concede crédito a partir de R$150 mil para provedores

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) já está trabalhando com a nova linha de crédito voltada para provedores regionais, aberta pelo BNDES no dia 1º deste mês. O valor do crédito começa em R$ 150 mil para compra de equipamentos produzidos no Brasil, mas 30% desse valor pode ser alocado para capital de giro.

Segundo a gerente substituta do Departamento Regional Nordeste da Finep Rafaelly Fortunato, há um crescimento no apoio financeiro a ISPs. “Só em 2022 já foram contratadas 10 operações com provedores regionais e essas operações têm apoio dos nossos agentes financeiros credenciados”, disse.

Com relação a linha do 5G, com recursos do Funttel, a Finep tem contratado R$ 40 milhões e uma expectativa de chegar a R$ 150 milhões, Segundo Rafaelly, essa linha é de grande importância por essa conectividade é habilitadora para diversas aplicações que podem ser desenvolvidas.

Sobre a linha Aquisição Inovadora Telecom, Rafaelly disse que, além de equipamentos produzidos no Brasil, mas também de fornecedores estrangeiros com 30% de conteúdo nacional via Processo Produtivo Básico (PPB). Essa linha de crédito da Finep parte de R$ 150 mil e vai até R$ 10 milhões com taxa que vau de 4,5% mais TR, podendo chegar a 7% mais TR ao ano.

Rafaelly participou, nesta quarta-feira, 21, do INOVAtic Nordeste, no painel que apontou as alternativas de financiamentos para ISPs. Segundo ela, a nova linha pode ser usada para compra de fibra óptica pelos provedores.

“Essa linha é muito boa para pequenos e médios ISPs porque não precisam apresentar projetos para ter acesso a uma lista de compra que foi elaborada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação de fornecedores nacionais”, afirmou. Nessa linha é possível conseguir dois anos de carência e até cinco anos para completar a operação.

