Financiamento sustentável movimentará trilhões de dólares até 2030

Até 2030, o Brasil contará com US$ 1,3 trilhão de oportunidades de negócios relacionadas ao financiamento sustentável, segundo estudo do International Finance Corporation (IFC). A estimativa para negócios globais é da ordem de US$ 23 trilhões, afirmou Carlos Leiria Pinto, country manager Brasil da IFC, durante o Ciab 2021 Febraban.

“Está na hora de desmitificar que finanças sustentáveis são inimigas de um bom negócio. Pelo contrário, cada vez mais vamos compreender que trata-se de um casamento proveitoso”, disse.

