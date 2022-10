Finalistas Startups digitais do Anuário Tele.Síntese Inovação 2022

A premiação do Anuário Tele.Síntese Inovação 2022 está chegando. A solenidade com a apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados acontece no dia 12 de dezembro em São Paulo. Neste ano, houve recorde de 210 projetos inscritos para as seis categorias. Para a Categoria Startups Digitais, 28 soluções de 24 empresas foram apresentadas.

Conheça abaixo os finalistas. Os vencedores serão revelados apenas no evento.

Os 11 projetos finalistas são:

Alpop

www.alpop.com.br

Inovação: ALPOP ALUGUEL

Desenvolveu seu próprio algoritmo de análise para pessoas com renda informal e, eventualmente, negativadas. O objetivo é viabilizar o acesso a moradia formal para esse público, sem fiador.

Bancoin

www.bancoin.com.br

Inovação: CONTA DIGITAL

oferta conta digital sem análise de crédito e burocracias. É possível ainda ter cartão de crédito na modalidade pré-pago. A oferta do microcrédito se dá em prestações que caibam no bolso do solicitante. A concessão de crédito tem como objetivos impulsionar os pequenos negócios.

Colab

www.colab.re

Inovação: APLICATIVO COLAB

Possibilita a comunicação entre prefeitura e cidadão. Permite a solicitação de serviços pelos cidadãos e fomenta a participação popular na gestão pública.

Educbank

https://educbank.com.br/

Inovação: EDUCBANK

A plataforma estabelece um score visando correlacionar o aprendizado dos estudantes, a qualidade operacional da escola e o valor da mensalidade. Com o histórico de qualidade acadêmica comprovado as instituições podem ter acesso a investimentos.

Eduvem- EDUVEM

www.eduvem.com

Inovação:

A plataforma para o mercado corporativo ajuda a desenvolver ambientes de colaboração como universidade corporativa, cursos, congressos, eventos online, sem a necessidade de conhecimentos técnicos ou uma área de TI.

Lavore Mio

www.diplomamio.com

Inovação: DIPLOMA MIO

Carteira digital para gerenciar diplomas, micro credenciais, crachás digitais e certificados em um único local, através da tecnologia blockchain. Oferece aos empregadores e a outras instituições de ensino acesso às informações, mediante autorização

Sigaweb Informática

www.sigaweb.com.br

Inovação: APLICATIVO INTELUS

O aplicativo permite encontrar leads B2C por cidade, bairro, CEP e rua e ajuda provedores de internet a localizar novas áreas para expansão dos negócios.

Qualifica Educação Móvel

www.qualifica.com.br

Inovação: APP QUALIFICA

A startup de educação com o propósito social desenvolveu uma solução para atender a população carente que quer se qualificar para o mercado de trabalho. O atendimento é através de financiadores institucionais

Rispar

www.rispar.com.br

Inovação: CRÉDITO COM GARANTIA CRIPTO

A oferta de créditos em reais é feita para detentores de criptomoedas. O negócio é uma alternativa para os clientes que não precisam vender seus ativos quando precisam de recursos para outras atividades.

Vanq

www.vanq.com.br

Inovação: APLICATIVO VANQ

O aplicativo unifica todos os cartões e extratos do usuário em um único cartão e aplicativo inteligentes. O produto funciona como se fosse o sistema operacional do dinheiro do usuário.

Wiboo Company

https://wibx.io

Inovação: APLICATIVO WIBX

Um ecossistema em blockchain que trabalha a descentralização do marketing e das vendas. As pessoas recomendam marcas, produtos e serviços para seus amigos através de suas redes sociais e canais de comunicação e pelo engajamento ou venda recebem uma moeda digital como recompensa.

