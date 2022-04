Final mundial do Huawei ICT Competition terá duas universidades brasileiras

IFPB e IFCE representarão o Brasil na etapa final, que está prevista para acontecer em junho. A final global contará com a participação de países do mundo inteiro.

Foram classificadas para a final mundial do Huawei ICT Competition, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que representarão o Brasil nessa etapa. Essa etapa está prevista para acontecer em junho. A final global contará com a participação de países do mundo inteiro. As instituições se classificaram na fase regional, que ocorreu no fim de março.

O ICT Competition é um programa destinado a estudantes universitários do mundo todo que fazem parte do Huawei ICT Academy, para estimular e impulsionar as carreiras no setor de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). Além do Brasil, outros cinco países participaram dessa etapa final regional: Bolívia, Chile, Colômbia, México e Peru. Entre os seis, cinco serão classificados para a fase mundial, que deve acontecer em junho, também de forma remota.

Classificada em primeiro lugar da América Latina na categoria Nuvem (Cloud), a equipe do IFPB é composta por Michel Coura Dias, Marcos Antônio Ugulino de Araújo Filho, Gabriel Gutierrez Pereira Soares e Luana Rodrigues Barros.

A equipe do IFCE vai concorrer a categoria Rede (Network). Ela é formada por Moacyr Regys Simões Moreira, Fernando Luis da Laiola, Fabrício Costa do Nascimento e João Guilherme Assis da Silva Alves, que irão concorrer.

ICT Competition

Foi criado em 2015 com o intuito de fornecer aos alunos uma plataforma para estudar, trocar ideias, aprimorar conhecimentos e habilidades práticas em TIC e estimular o pensamento criativo dos participantes em novas tecnologias e plataformas. O evento competitivo é mais uma iniciativa para fomentar a formação de talentos. No Brasil, participam estudantes de mais de 90 instituições de ensino que fazem parte do ICT Academy, programa global da Huawei que oferece cursos de certificação reconhecidos pelo mercado de trabalho.

