Fim do código de prestadora para chamada interurbana avança no Congresso

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Autor da proposta, senador Jean Paul Prates (PT/RN), argumentou no projeto que extinção já foi tema de consulta pública, mas há ‘desinteresse’ da Anatel.

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira, 10, o projeto de lei que põe fim ao código de prestadora para chamadas de longa distância e internacionais. O tema seguirá para análise da Câmara dos Deputados, sem passar pelo plenário.

O autor da proposta, senador Jean Paul Prates (PT/RN), citou entre as justificativas da matéria que o tema é uma das pautas do setor e que não tem sido resolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

PUBLICIDADE

“Muito embora a Anatel tenha poder para corrigir a situação no uso de suas atribuições, o que se observa na prática é o desinteresse do órgão regulador. Após várias consultas públicas que tratam do tema, a agência permaneceu inerte”, afirmou o parlamentar.

Prates afirmou ainda que o código “serve tão somente para aumentar o custo das prestadoras e, por consequência, dos consumidores” e que a extinção “tem o propósito de buscar a adequação do marco institucional das telecomunicações para a atual realidade do setor”.

Transição para fim do código de prestadora

A proposta prevê que haja uma regulamentação para a extinção, assim como um prazo de 180 dias para que a regra comece a valer após sua publicação como lei.

Destacando o período de transição, o relator, Paulo Rocha (PT-PA), destacou em seu parecer que o projeto de lei “não ignora as atribuições da Anatel, uma vez que remete os pormenores da operacionalização e implementação das chamadas de longa distância para a regulamentação setorial a cargo da Agência”.

O texto do projeto diz que “o encaminhamento da chamada será escolhido pela prestadora que a originar” e que as operadoras também são responsáveis “pelos direitos e deveres a ela relacionados, salvo no caso de cobrança reversa, em que os direitos e deveres serão de responsabilidade da prestadora que terminar a chamada”.

As mudanças são inseridas no âmbito da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que detalha as competências da Anatel.

PUBLICIDADE