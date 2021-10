Fibrasil propõe padrão de interconexão para redes neutras no país

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

“Não são padrões de APIs da Fibrasil, são padrões internacionais criados no TMForum”, diz André Kriger, CEO da Fibrasil

O CEO da Fibrasil, André Kriger, defendeu na manhã desta terça, 26, que todas as operadoras de redes neutras no país usem o mesmo padrão de APIs para a conexão de seus clientes à rede.

Segundo o executivo, Fibrasil, V.tal e Fiberco (a rede neutra montada por TIM e IHS) precisam garantir que seus sistemas sejam interoperáveis. Dessa forma, o cliente de atacado pode entregar o serviço de banda larga a partir de mais de uma rede neutra, em todo o país.

PUBLICIDADE

“A gente acha que é importante que exista um padrão de APIs no mercado para que as várias redes neutras, nós, a V.tal, a Fiberco da TIM, e outras que venham a surgir, que adotem os mesmo padrões de interconexão”, falou.

Ele observa que a padronização traz praticidade e atratividade ao modelo de redes neutras. “Sabemos que é escasso e custoso o desenvolvimento de sistemas. Então um padrão para o mercado, vai ter muito benefício para todos”.

A proposta da Fibrasil é a adoção universal do padrão TMForum. “Convidamos todas as outras redes neutras a adotar esse padrão, pois trará benefícios ao mercado”, concluiu.

Metas da Fibrasil

Kriger afirmou que Fibrasil tem como conceito a simplicidade. Ele disse que será “muito fácil” negociar com a empresa de rede neutra, que tem como sócios do grupo Telefónica e o fundo canadense CDPQ.

Ele reiterou as metas da empresa, de chegar a 300 cidades em 2023 (hoje, está em 47 cidades) e passar dos atuais 2 milhões de homes passed para 6 milhões ao fim de 2024. Homes passed são as casas aptas a assinar serviços baseados em fibra óptica.

Ele participou do evento INOVAtic 2021, promovido pelo Tele.Síntese e que reúne dirigentes de empresas de todo o país, voltado para o mercado de ISPs. Amanhã, o Congresso acontecerá no período da manhã e discutirá novos serviços para as redes e 5G.