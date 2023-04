FiBrasil e Grupo Voalle firmam acordo

A FiBrasil, operadora nacional de rede neutra FTTH (Fiber To The Home), e o Grupo Voalle, que oferece soluções de ERP para provedores de Internet, firmaram um acordo para oferecer mutuamente seus serviços.

Com isso, os clientes da FiBrasil podem contratar diretamente os serviços da Voalle, enquanto os clientes da Voalle também têm a opção de adquirir a rede neutra da FiBrasil.

Conforme os termos da parceria, a FiBrasil irá recomendar o ERPVoalle como solução para operação do ISP em conjunto com a Rede Neutra da FiBrasil.

O ERPVoalle é um sistema de gestão voltado às necessidades de um ISP, desde a gestão do provedor até a otimização das rotinas internas, evitando retrabalho. Atualmente, a empresa conta com mais de 350 ISPs em sua carteira e está presente em 1,3 mil municípios.

“Ao destacar integradores de referência e prontos para uso em sua própria plataforma, a FiBrasil reduz o tempo de integração dos ISPs (provedores regionais com os quais atua). Além disso, a parceria dará a esses ISPs a possibilidade de aumentar a capilaridade de sua atuação para outras localidades nas quais ainda não estava presente”, afirma Andre Kriger, CEO da FiBrasil.

“Procuramos empresas sólidas para integrar ao nosso ecossistema Voalle em todo o país. A FiBrasil é um parceiro fundamental nessa jornada, com o objetivo de oferecer as melhores soluções tecnológicas aos nossos clientes. Sem dúvida, esse acordo é muito promissor e duradouro”, afirma Gilnei Engelmann, CEO do Grupo Voalle.” (Com assessoria de imprensa)