Fibrasil aposta na flexibilidade para atrair ISPs

André Kriger, CEO da Fibrasil, destacou a flexibilidade da operadora de rede neutra como diferencial para atrair provedores (ISPs) a sua base de clientes ao se apresentar hoje, 21, no congresso e feita INOVAtic NE.

Formada a partir da rede óptica da Vivo fora de São Paulo, a Fibrasil é especializada na oferta B2B de última milha e backbone a ISPs.

Segundo Kriger, há várias modalidades contratuais que podem ser assinados entre o ISPs e a empresa de infraestrutura. “O objetivo é fazer aquilo que mais se adequa à necessidade e realidade do provedor”, falou na apresentação.

O executivo diz que a Fibrasil trabalha com preços isonômicos entre todos os clientes. “Essa é nossa política de isonomia. Quer saber quanto paga a Telefônica ou a Sky para usarem nossas redes? Informamos. A negociação é a mesma para todos e o nosso grande diferencial é que só há custo se houver assinante. O provedor só paga pelo que usar”, observou.

No quesito flexibilidade, Kriger explicou que o provedor pode contratar, além da rede, serviços de instalação e manutenção da Fibrasil. Ou pode ter apenas o acesso e se encarregar de todo o resto. “O que sempre ficará a cargo do provedor são o atendimento, relacionamento, marketing, vendas, cobrança”, diz.

Outro sinal de isonomia contratual diz respeito à atualização do valor firmado pela inflação. “Essa atualização se dá com base no IPCA dos últimos 12 meses e acontece para todo mundo no dia 1º de janeiro. Se não for assim, há quebra da isonomia que toda rede neutra precisa ter”, afirma.

Ele também ressaltou que o modelo de rede neutra não é para todo tipo de provedor. Lembrou que ISPs com estratégia de construção de rede própria terão pouco ou nenhum interesse em alugar infraestrutura neutra.

Quem alugar, no entanto, vê uma diferença na formação do balanço. Enquanto o dono de infraestrutura tem um EBITDA mais alto por conta no investimento em rede própria, o ISPs que usa rede neutra tem Opex mais alto por conta do custo recorrente. “Em compensação, o retorno sobre o investimento acontece muito mais rapidamente”, enfatiza Kriger.

