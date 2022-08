FiBrasil anuncia parceria com Padtec para gestão de redes

A operadora de redes neutras FiBrasil fechou parceria com a Padtec, fabricante brasileira de sistemas de comunicações ópticas – com foco na gestão da operação de suas redes de comunicação no Brasil. Os serviços incluem monitoramento e suporte técnico, por meio do Centro de Operações de Rede (NOC, do inglês Network Operations Center) da Padtec.

PUBLICIDADE

Para Atila Branco, CTIO da FiBrasil, o acordo vai ao encontro da meta da operadora de triplicar o número de municípios cobertos até o final deste ano, levando internet de alta velocidade para regiões mais afastadas. A FiBrasil é uma joint venture entre o Grupo Telefônica e o fundo canadense CDPQ. Atua na construção, operação e comercialização de uma rede neutra de fibra óptica para provedores de internet e operadoras de telecomunicações que desejam expandir sua cobertura em todo o Brasil.

“Nossa cobertura atual é de aproximadamente 70 cidades, sendo que a meta é chegar a 200 municípios até o final de 2022”, destaca Branco.

Localizado em sua sede em Campinas, no interior de São Paulo, o NOC da Padtec fará monitoramento e suporte remoto da rede, 24 horas por dia nos 7 dias da semana.

O serviço de NOC da Padtec contratado pela FiBrasil faz parte da unidade de negócios da empresa que conta, atualmente, com 40 pontos de presença distribuídos pelo Brasil, Argentina e Colômbia.

PUBLICIDADE