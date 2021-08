FiBrasil compra a Fiberty 1, antiga Phoenix Fibra, da Blackstone

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A FiBrasil (FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica SA), empresa nacional dedicada à construção e operação de rede de fibra neutra controlada pelo grupo Telefónica, anuncia a aquisição da Fiberty 1 SA (antiga Phoenix Fiber do Brasil), administrada pelo fundo de investimentos Blackstone. A empresa é pioneira no conceito de arquitetura de fibra neutra e primeira a operar no País.

A aquisição ocorre apenas um mês após o início da operação da FiBrasil. A Fiberty 1 está em 170 mil residências (1,5 mil km de fibra), o que representa um acréscimo de 11 municípios ao alcance atual da FiBrasil, nos estados de Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

A transação inclui também outras 18 cidades em desenvolvimento – com cerca de 310 mil domicílios cobertos – com operação finalizada prevista entre o quarto trimestre deste ano e o primeiro de 2022. Criada em 2018, a Fiberty1 possui contrato de longo prazo com a Telefônica Brasil, como locatária âncora.

Com a aquisição, a FiBrasil aumenta sua meta de cobertura para 6 milhões de domicílios, ante os 5,5 milhões inicialmente planejados. O valor da compra não foi revelado.

A FiBrasil é uma joint venture dedicada à construção e operação de uma rede de fibra neutra criada pela Telefônica Brasil, Telefónica Infra – braço de infraestrutura do Grupo Telefónica – e Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) – um grupo de investimento global. Atualmente, a FiBrasil está presente em 34 cidades e até o fim de 2021 espera atender 2,1 milhões de domicílios (pré-transação).