FiBrasil anuncia CEO

A Fibrasil decidiu na última semana quem será seu comandante. O escolhido foi André Kriger, que ocupava a posição de Chief Information Officer (CIO) na Vivo, onde entrou em 2009. Agora, será o Chief Executive Officer (CEO) do empreendimento.

Antes, Kriger foi vice-presidente da área de Experiência do Cliente e também diretor de Produtos B2C. O executivo teve passagem pela Oliver Wyman como Associate Partner. É formado em Administração pela FAE Business School, em Curitiba-PR, com MBA em Estratégia e Empreendedorismo pela F.W. Olin Grad.School na Babson College, nos Estados Unidos.

A FiBrasil é a empresa de rede de fibra neutra criada pela Telefônica Brasil, Telefónica Infra e CDPQ. Nasceu com a cobertura de 1,6 milhão de domicílios no país, que construídos pela Vivo fora do estado de São Paulo.

Nos próximos quatro anos, levará infraestrutura de fibra para 5,5 milhões de residências e empresas, em um modelo de atacado para empresas que desejam expandir sua cobertura em todo o Brasil. A Vivo será cliente âncora, com preferência de ocupação dessa rede por seis meses antes da abertura a outros interessados.

A Telefônica Brasil vai escolher um novo executivo para o posto de CIO deixado vago com a ida de Kriger para a Fibrasil.