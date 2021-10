Fernando Mitkiewicz é o novo secretário de Governo Digital

Fernando André Coelho Mitkiewicz foi nomeado para dirigir a Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ele substitui Luis Felipe Salim Monteiro, que deixou o cargo.

Mitkiewicz é engenheiro eletricista, com MBA em Gestão Estratégica de Marketing, com larga experiência no setor de comunicações, tanto na esfera pública quanto privada. Recentemente em Ciência, Tecnologia e Inovação, notadamente nas áreas de Gestão Estratégica, Gestão de Projetos, Inovação, Business Intelligence, Gestão do Conhecimento e Liderança de Equipes, com experiência ainda em Coordenação de Acordos Institucionais e Representação Internacional em fóruns técnicos, como informa o site Escavador

PUBLICIDADE

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 22.