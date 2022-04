Fenaert tem novo presidente

Advogado Jorge Henrique Maciel assume a presidência da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão. Executivo é o atual presidente do Sindicato das Empresas de Radiodifusão do Estado do RJ

O advogado Jorge Henrique Maciel, de 51 anos, foi eleito novo presidente da Fenaert (Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão). Natural do Rio de Janeiro, o executivo é o atual presidente do Sindicato das Empresas de Radiodifusão do Estado do RJ.

Maciel está há 20 anos no comando das emissoras de televisão que compõem da InterTV. A rede abrange mais de 500 municípios e chega a 11 milhões de pessoas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

“O desafio da gestão como presidente da Fenaert é manter a elevada performance dos últimos mandatos sob a liderança de Guliver Leão, e continuar trabalhando diuturnamente pela proteção e defesa dos interesses da categoria econômica, em especial na modernização da legislação trabalhista e sindical; e o fortalecimento dos setores de rádio e televisão”, afirma Jorge Henrique Maciel, sobre sua nova função.

Ele assumiu o cargo no lugar de Guliver Augusto Leão, que continua na diretoria como vice-presidente da Federação.

Representação

A Fenaert surgiu em 2006 com a união dos Sindicatos Patronais Estaduais, para representar os setores de rádio e televisão. Hoje atua em 15 Estados e tem base em todo o território nacional.

É uma das 43 entidades setoriais que aprovam o PL das Fake News como está atualmente, sob o relatório do deputado Orlando Silva (PCdoB – SP)

A Federação diz que não possui papel político e institucional e que, por consequência, não interfere na atuação das demais entidades representativas do setor, exceto quando se tratar de matéria trabalhista, sindical e de formação profissional.

