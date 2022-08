Félix: com redução do ICMS, mais brasileiros vão entrar no mercado de telecom

A redução do ICMS vai possibilitar a entrada de novos brasileiros no mercado de telecom, segundo o CEO da Claro, José Félix.

PUBLICIDADE

“Essa redução nos pegou de surpresa. Com uma renda como a do Brasil não se poderia ter um imposto com aquela ordem de grandeza. A renda do brasileiro é o principal problema do setor. É uma questão que não está na nossa mão, e é insolúvel. Para remunerar todo esse capital investido, você precisa de capital, e nosso assinante tem dificuldade de pagar a conta. Então qualquer diminuição para que ele possa pagar é super bem vinda. Vai possibilitar a entrada de novos brasileiros nesse mercado de Telecom”, disse o CEO da Claro sobre a lei 194, que reduziu o ICMS para o setor de telecomunicações e outros nesta quinta, 11, durante o Seminário 5G, promovido pelo Ministério das Comunicações em um hotel na zona sul de São Paulo.

“Deixamos de ser um serviço de luxo e passamos a ser serviço básico, que é o correto”, completou Alberto Griselli, CEO da TIM, também presente ao evento, a respeito da baixa do ICMS.

Durante o painel, Griselli respondeu a uma pergunta sobre a tributação do OTT. “Hoje, na cadeia de distribuição, o que acontece é que estamos investindo. A distribuição do valor ficou desequilibrada”, falou.

Griselli lembrou que o debate em torno da questão é mundial. “Precisa de atualização. O ideal seria aplicar políticas que permitam maior equilíbrio”, falou, cobrando isonomia entre as regras a que as companhias de internet e as operadoras de telecomunicações.

Série

O evento desta quinta, em São Paulo, é o primeiro de uma série que o Ministério das Comunicações vai promover ao longo dos próximos dias. Segundo o MCom, serão cinco seminários, um em cada região do país.

A abertura contou com a presença de Fábio Faria, ministro das Comunicações, ao lado de outros representantes do governo federal. Também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participou. Para o encerramento, no final do dia, está previsto um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro.

PUBLICIDADE