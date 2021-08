Febraban: operações financeiras suspeitas cresceram 43% em 2020

O presidente do STF, Luiz Fux, participou do 11º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e disse que 2,3% dos recursos da saúde foram desviados no ano passado.

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, disse hoje, 17, durante o 11º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo que no ano passado, foram feitas cerca de 250 mil comunicações de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que equivale a um aumento de 43% o volume ante 2019. “Isso mostra toda a sintonia do setor bancário nessa parceria institucional no cumprimento do seu dever legal de comunicar essas operações ao Coaf”, disse.

