Nesta sexta-feira, 31, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disse considerar positivo o conjunto de medidas anunciadas pela equipe econômica sobre as premissas do novo arcabouço fiscal. Em nota, a federação afirmou: “Trata-se de um passo importante e meritório, pois procura combinar as prioridades sociais do país com o necessário controle da expansão dos gastos públicos”.

A Febraban também parabenizou a antecipação do governo em anunciar o conjunto de médias econômicas, realizado antes do prazo estabelecido pela emenda constitucional 126 (PEC da Transição).

A organização também afirmou que ainda é necessário conhecer e aprofundar os detalhes elaborados pela proposta. Contudo, a medida representa um avanço na busca pela sustentabilidade da dívida pública, estabelecendo limites para a expansão das despesas do setor público combinada com metas ambiciosas. O planejamento apresenta, por exemplo, a previsão de zeragem do déficit primário já em 2024. “…ao longo dos próximos anos [2024], poderemos até ter um recuo da dívida pública em relação ao PIB”, espera a Febraban.

Com foco na estabilidade das dívidas, a federação vê a proposta com bons olhos, definindo regras para a gestão das finanças públicas que, segundo a Febraban, sejam razoavelmente ambiciosas, mas críveis em sua execução.

Por fim, a Febraban afirma que ao apresentar a proposta de forma ampla para a sociedade, o Ministério da Fazenda demonstra que se trata de um processo em construção. Dessa forma, o setor bancário, que tradicionalmente se posiciona e contribui com pautas voltadas para o desenvolvimento do país, estará à disposição para colaborar com o governo para tornar as medidas bem-sucedidas em seus objetivos.

