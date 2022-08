FCC quer regular mercado de serviços oferecidos no espaço

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos votou na sexta-feira, 5, pela abertura de um estudo sobre o potencial econômico e questões políticas relacionadas à manutenção, montagem e fabricação de produtos no espaço.

Segundo a autarquia, o processo faz parte de um esforço para “promover a liderança dos EUA na economia espacial emergente”.

Com a abertura do processo, os técnicos da agência farão levantamentos sobre as oportunidades e desafios das missões espaciais de manutenção de satélites, de reabastecimento, de inspeção e reparo de espaçonaves em órbita, captura e remoção de detritos, e transformação de materiais por meio da fabricação fora da atmosfera da Terra.

A FCC diz que existe potencial de estabelecer indústrias, criar novos empregos, mitigar as mudanças climáticas e promover o progresso econômico, científico, tecnológico e nacional dos Estados Unidos através da exploração de serviços no espaço.

A iniciativa da FCC está alinhada com o recente lançamento de uma Estratégia Nacional para Manutenção, Montagem e Manufatura no Espaço pelo Escritório de Políticas Científicas e Tecnológicas dos EUA.

De olho no futuro

A iniciativa não interfere, ao menos por enquanto, nas políticas de espectro para uso por satélites da FCC, diz a agência. Pelo contrário. A autarquia também adotou novas regras para estabelecer as bases para dar às empresas de lançamento de satélites acesso imediato ao espectro para transmissões de veículos de lançamento espacial durante os testes de pré-lançamento e operações de lançamento espacial.

