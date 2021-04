FCC quer detalhes da aquisição da TracFone pela Verizon

Dentre as diversas informações solicitadas pelo órgão à Verizon, estão as referentes à continuidade do programa Lifeline, que provê conectividade a clientes de baixa renda e do qual o TracFone faz parte

A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) requereu da Verizon mais detalhes a respeito de sua aquisição da TracFone, uma MVNO pertencente a dona da Claro, a América Móvil. As informações requeridas incluem uma lista das outras parcerias da Verizon com MVNOs e o impacto que a aquisição teria nelas.

O órgão solicitou outros dados, como o número de assinantes do TracFone e suas tendências e todas as apresentações do plano de transação feitas para executivos. A Verizon deverá enviar a FCC as informações de janeiro de 2019 até o momento em que a empresa recebeu o requerimento

Em setembro do ano passado, a Verizon anunciou ter chegado a um acordo para a aquisição da TracFone de US$ 6,25 bilhões. Com isso, a operadora passa a incorporar 20 milhões de assinantes da TracFone e seria eliminada a maior MVNO dos Estados Unidos.

A FCC já declarou que o assunto possui “enorme complexidade”. Após advogados de 16 estados e do Distrito de Columbia pedirem que a Comissão obtivesse mais informações, foi adicionado um período de mais 90 dias para a análise do caso, em fevereiro de 2021. Uma das maiores preocupações desses estados é a proteção do programa Lifeline, em que o TracFone está entre os principais provedores. Esse serviço fornece conexão para clientes de baixa renda em 43 estados dos Estados Unido e no Distrito de Columbia.

Por isso, a Comissão quer que a Verizon explique como a operadora irá garantir que o serviço TracFone Lifeline continuará a ser oferecido para seus usuários e como ocorrerá a transição dos serviços para a rede da Verizon. O órgão também demandou saber em quais áreas do país o TracFone oferece os serviços Lifeline. (Com assessoria de imprensa)