FCC propõe regras para banir de vez equipamentos considerados de risco

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos propôs hoje, 17, um regulamento para banir todos os equipamento de comunicações de empresas que constem na lista ameaça à segurança dos EUA.

Se aprovada, a nova regra, empresas banidas não poderão mais buscar autorização com o órgão para manter seus produtos no país. Entre as empresas estão as fornecedoras chinesas Huawei e ZTE.

O órgão lançou também uma consulta pública para avaliar mudanças de regras de futuros leilões. Questiona se deve requerer dos participantes certificação adicional comprovando que não representam riscos. Nesta semana, a autarquia anunciou que haverá um novo leilão da banda C para a 5G em outubro deste ano.

A FCC também busca comentários sobre se devem ser retirados os equipamentos que já obtiveram a autorização. O processo de consulta pública irá durar 90 dias, após os quais a proposta deverá ser ajustada e votada pelo colegiado. As propostas são uma continuidade do plano de bloquear a utilização de determinados equipamentos liberando fundos para pequenos provedores. (Com assessoria de imprensa)