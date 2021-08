FCC divulga lista de participantes do leilão de 3,5 GHz

As operadoras- T-Mobile, AT&T e Dish já tem sua participação no certame confirmada, enquanto o cadastro da Verizon está incompleto

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos divulgou ontem, 18, a lista dos participantes do Auction 110 que irá licenciar frequência do espectro de 3,45-3,55 GHz. Entre os licitantes está T-Mobile, T&T e Dish. A Verizon também se candidatou, mas seu cadastro ainda não foi finalizado.

O evento irá contar ainda com operadoras regionais, como a Blue Ridge Wireless, que atua no nordeste da Pensilvânia e o East Kentucky Network. Há, no total, 26 candidaturas completas e 16 incompletas. As candidaturas incompletas são aquelas que ainda necessitam de informações ou possuem algum tipo de deficiência.

Os participantes com candidatura completa não estão automaticamente aptos a receber as frequências. Eles ainda precisarão enviar a FCC um formulário maior após o certame a fim de demonstrar suas qualificações para receber as licenças.

O leilão terá início no dia 5 de outubro deste ano, disponibilizando 10 licenças de 10 MHz cada. Apesar do uso flexível, a expectativa é de que as frequências sejam utilizadas para implantação da 5G. A previsão é de que o certame arrecade US$ 74 bilhões. (Com assessoria de imprensa e agências internacionais)