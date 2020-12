Faria quer emenda parlamentar para bancar Gesac em localidades sem internet

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, defendeu hoje, 3, em reunião virtual com ministros do Tribunal de Contas da União, o uso de emendas parlamentares para promover a inclusão digital no país. Ele afirmou que tem se reunido constantemente com parlamentares para convencê-los a destinar recursos ao Gesac e, dessa forma, conectar áreas sem acesso à internet e afastadas de centros urbanos.

“Conseguimos colocar, com emenda de R$ 10 mil, 10 pontos em localidades, com o Gesac. E isso com durabilidade de 12 meses. E o roteador usado por parte da escola, ou do tribunal, ou de um hospital… com R$ 150 mil a gente consegue levar 5 pontos e com roteador do próprio governo”, afirmou.

Ele disse que tem sido interpelado por prefeitos que têm localidades sem internet em seus municípios. “Ontem me reuni com a bancada do PSD. Vou fazer reuniões com as bancadas estaduais. Nós lançamos emendas individuais e de bancada, que vão fazer com que a gente consiga ter uma expansão maior e com que os próprios parlamentares levantem também as reais necessidades”, acrescentou. Um deputado apenas, afirmou, pediu que o Minicom leve conectividade a 180 localidades de sua base eleitoral.

Faria também contou aos ministros do TCU que o Minicom recebeu relatórios recentemente da OCDE com sugestões de aperfeiçoamento institucional. Segundo ele, a pasta atendeu 80% dos pleitos. “E estamos trabalhando para entregar 100% das recomendações da OCDE”, disse.

Entre as recomendações da OCDE estão temas como a unificação de Anatel e Ancine, fim dos fundos setoriais, a liberação do roaming permanente, garantia de independência da EBC, e revisão do marco legal da TV paga.