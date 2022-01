Faria aciona o ex-chanceler por injúria e difamação

O ministro das Comunicações considerou uma afronta a insinuação feita do Ernesto Araújo, de que tinha favorecido a China no leilão do 5G

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, exibiu, em sua rede social, cópia de ação de injúria e difamação que impetrou na 7ª Vara Criminal de Brasília, contra o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O ex-chanceler tem criticado Faria nas redes sociais, dizendo que faz parte da velha política e que usa o Poder Judiciário como mordaça ao debate.

O que não foi divulgado e que gerou a ação foi a insinuação de Araújo, em entrevista, de que Faria teria favorecido a China no leilão do 5G. “Enquanto a gente trabalha pelo Brasil, uns só atrapalham. A partir de agora, mentiras e teorias exdrúxulas, fruto de criações mentais, serão tratadas na justiça”, dispara o ministro na sua conta no Twitter.

“Só não vê de que lado você está quem não quer. Você está do lado da velha política, contra o projeto transformador que o povo brasileiro escolheu em 2018 na figura do Presidente Jair Bolsonaro. Em um ano e meio no Ministério, você foi decisivo para diluir e enfraquecer aquele projeto e agora vem tentar calar – com medidas judiciais improcedentes – aqueles que, como eu, ainda sonham com um Brasil diferente do seu. Mas não se preocupe, jamais me deixarei intimidar e continuarei dizendo a verdade”, retrucou Ernesto Araújo, em seu perfil.

Antes disso, em live com outro ex-ministro, Abraham Weintraub. Araújo criticou a aliança do presidente Jair Bolsonaro com o centrão. “E o que aconteceu quando o centrão começou a dominar o governo e pautar o governo? Fui cada vez mais isolado e tirado da capacidade de levar adiante essa política externa transformadora. Esse centrão que veio aí é um centrão que acha que a política externa é fazer tudo o que a China quer”, disse o ex-chanceler.

