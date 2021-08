Famosa pela venda online, Xiaomi inaugura lojas físicas em quatro estados

As lojas passarão a funcionar entre agosto e setembro deste ano. As cidades foram escolhidas com base no engajamento dos seguidores da Xiaomi nas redes sociais

A Xiaomi, fabricante de celulares que ganhou notoriedade por investir na venda online de aparelhos a preços mais baixos que similares de rivais, irá inaugurar lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador ainda este ano. Os shoppings que receberão as novas lojas serão: Barra Shopping e Park Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Morumbi Shopping, em São Paulo, Park Shopping Barigüi, no Paraná.

Além disso, estreará uma Store in Store na loja da Fast Shop, localizada no Parque D. Pedro Shopping, em Campinas, a partir de 21 de agosto. A inauguração no Barra Shopping-RJ ocorre entre os dias 9 e 12 de setembro. A unidade de Curitiba entrará em funcionamento em setembro. A Xiaomi irá divulgar as demais datas de inaugurações em breve.

De acordo com a Xiaomi, a escolha das novas praças que receberão as lojas passa pelo crivo dos “fãs” da marca. O público dos estados escolhidos para hospedarem as lojas são os mais ativos nas redes sociais. “Temos utilizado bastante esse canal para tomarmos algumas decisões importantes sobre a operação Brasil, já que há muitas particularidades entre os brasileiros quanto ao comportamento de consumo”, disse Thiago Araripe, gerente de Marketing da Xiaomi Brasil.

A inauguração das lojas faz parte do plano definido desde 2019 para ampliação da presença da marca no Brasil. A Xiaomi já contava com duas lojas físicas em São Paulo, canal e-commerce e 7 mil pontos de venda. Recentemente, a empresa se tornou a segunda maior fabricante de smartphones do mundo.

Segundo consultoria da empresa de análises do mercado de tecnologia, Canalys, a Xiaomi cresceu 300% na América Latina. Outras regiões como África e Europa Ocidental registraram aumento de 150% e 50%, respectivamente. No Brasil, no mesmo período, a empresa teve crescimento de 370%. Essa expansão foi determinante para o expressivo incremento global e regional. (Com assessoria de imprensa)