Falta maturidade tecnológica ao Open Banking

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Diferente do Pix, que gerou impacto instantâneo quando foi lançado, o open banking é um processo cujos benefícios só serão percebidos pelos consumidores nos próximos dois anos, conforme Guilherme Assis, CEO da Gorila. “É preciso antes haver maturidade tecnológica do mercado para que a experiência fique boa para o usuário final e a aceleração da competição na área de investimento só ocorrerá com a simplicidade da portabilidade das aplicações, que ainda são muito burocráticas”, diz .

Leia a reportagem completa no Digital Money Informe