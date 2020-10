Faixas para 5G são tema da live do Tele.Síntese desta sexta-feira, 16

As frequências para o 5G serão tema da live promovida pelo Tele.Síntese na próxima sexta-feira, 16. Convivência com parabólicas, uso da banda C estendida, lotes da licitação são alguns dos pontos que serão abordados pelo gerente de Espectro, Órbita e Radiodifusão da Anatel, Agostinho Linhares.

Linhares também deve apresentar novas faixas para o Serviço Limitado Privado (SLP), que darão suporte a redes privadas e para Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês). Também participarão do debate o diretor de Engenharia da Claro, André Sarcinelli, que deve falar sobre a rede 5G DSS implantada pela operadora.

PUBLICIDADE

Já o presidente do Fórum Brasileiro de IoT, Gabriel Marão, deve pontuar as dificuldades para implantação da tecnologia no Brasil, as expectativas com redução de tributo e o que está por vir nessa área.

Os debates começam pontualmente às 14h30. Você não pode faltar.