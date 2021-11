Facily se compromete a resolver reclamações de consumidores

Após a plataforma de compras coletivas Facily ser alvo de 150 mil queixas até outubro deste ano, o Procon-SP reuniu-se com a empresa e firmou um termo de compromisso exigindo que resolvesse os problemas de consumidores prejudicados.

No termo assinado ontem, 11, a Facily se comprometeu a indenizar, em até cinco dias úteis, consumidores que reclamaram no Procon-SP ou na própria empresa. Além disso, a companhia deverá buscar reduzir em 80% as reclamações a seu respeito.

A Facily formará um fundo de 250 milhões de reais destinados à reparação de danos ao consumidor. Esses recursos também servirão para o aprimoramento do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

O termo de compromisso prevê que, a cada reclamação no Procon-SP não resolvida, a Facily terá que arcar com a doação de mil reais ao Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. Esse fundo se destinado à implementação de ações voltadas à defesa do consumidor.

De acordo com as reclamações, o aplicativo promete bons descontos nas compras de itens de alimentação, higiene, limpeza, entre outros. No entanto, a plataforma atrasa ou não entrega os produtos, não reembolsa os valores após as reclamações e entrega itens estragados ou vencidos. (Com assessoria de imprensa)

