Facebook muda sua marca para Meta

Meta é o novo nome da empresa controladora do Facebook. A marca abrange também o Instagram e WhatsApp, que pertencem ao grupo. O anúncio da alteração foi feito nesta quinta, 28, por Mark Zuckerberg durante a Connect, conferência anual da empresa.

A mudança lembra o caso do Google, que tem como controladora a Alphabet.

O nome Meta é inspirado em metaverso, um espaço social virtual 3D criado para o público compartilhar experiências imersivas com outras pessoas, mesmo sem estar presencialmente com elas.

“Estou orgulhoso do que construímos até agora e animado com o que vem a seguir – à medida que avançamos além do que é possível hoje, além da restrição das telas, além dos limites da distância e da física, e em direção a um futuro onde todos possam estar presentes uns com os outros, criar novas oportunidades e vivenciar coisas novas. É um futuro que está além de uma única empresa e que será construído por todos nós”, disse Zuckerberg.

“No momento, nossa marca está tão intimamente ligada a um produto que não pode representar tudo o que estamos fazendo hoje, muito menos no futuro. Com o tempo, espero que sejamos vistos como uma empresa de metaverso, e quero ancorar nosso trabalho e identidade na direção do que estamos construindo”, falou.