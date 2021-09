Facebook fabricará seu próprio chip

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Os planos do Facebook seguem anúncios de outras grandes empresas de tecnologia, como Google e Amazon, afirmando que também passarão a produzir seus próprios chips

O Facebook está trabalhando em um chip baseado para executar tarefas de machine learning, como recomendação de conteúdo, informaram duas fontes à agência Reuters. A empresa já desenvolveu outro chip para transcodificação de vídeo a fim de melhorar visualização desse formato de conteúdo.

A manobra do Facebook vem no momento em que grandes empresas de tecnologias abandonam seus fabricantes de silício e passam a produzir seus próprios chips. O Google, por exemplo, apresentou em agosto deste ano o celular da companhia Pixel 6 com chipset também desenvolvido pela companhia. A Amazon também se encarregará de produzir seu chip responsável pelo reconhecimento de voz de sua assistente Alexa.

Em 2019, o Facebook anunciou em seu blog estar construindo um chip especial para lidar com interferências de IA e transcodificação em vídeo. Para tanto, a plataforma afirmou que trabalharia com players como Qualcomm, Intel e Marvell. No entanto, segundo a informação obtida pela Reuters, a companhia está produzindo os chips sem a ajuda dessas empresas.

“O Facebook está sempre explorando maneiras de impulsionar maiores níveis de desempenho de computação e eficiência de energia com nossos parceiros de silício e por meio de nossos próprios esforços internos”, comentou um porta-voz da empresa. (Com agência internacional)