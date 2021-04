Facebook: autoridade de dados da Europa investiga vazamento de dados

Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC, no original), que supervisiona a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE, disse que abriu um inquérito para apurar o vazamento de dados de 530 milhões de usuários revelado no começo do mês

Mais de 530 milhões de usuários do Facebook tiveram sua privacidade aberta com o vazamento de seus dados. Por conta disso, a plataforma está sendo investigada por uma possível violação das leis de privacidade da União Europeia.

O vazamento em grande escala foi percebido no início deste mês, quando pesquisadores encontraram um banco de dados de informações pessoais de mais de 530 milhões de usuários do Facebook, incluindo nomes de perfis, números de telefone, localização e alguns endereços de e-mail, circulando publicamente em fóruns de hackers. Na época, o Facebook disse “atores maliciosos” haviam obtido os dados antes de setembro de 2019, “raspando” perfis de usuários por meio de uma vulnerabilidade nos contatos, e que isso foi corrigido depois.

Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC, no original), que supervisiona a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE, disse que abriu um inquérito após “levantar questões em relação à conformidade GDPR” com o braço irlandês da empresa do Vale do Silício. A sede europeia do Facebook está localizada em Dublin.

“O DPC, tendo considerado as informações fornecidas pelo Facebook da Irlanda a respeito este assunto, até o momento, é de opinião de que uma ou mais disposições do GDPR e / ou a Lei de Proteção de Dados 2018 pode ter sido, e / ou está sendo, infringida em relação a dados pessoais dos usuários do Facebook ”, disse o regulador, em um comunicado.

Ele acrescentou que concentra o foco na maneira como o Facebook processa dados por meio de seu Messenger e de ferramentas de sincronização de contatos do Instagram, bem como em sua ferramenta de busca de contatos.

A investigação é apenas a mais recente sobre grupos de mídia social. No final do ano passado, em sua primeira penalização, o DPC multou o Twitter em 450 mil euros.

De acordo com o GDPR, que entrou em vigor em meados de 2018, as empresas devem fornecer um nível “razoável” de proteção para os dados pessoais dos usuários e informar os reguladores rapidamente sobre qualquer violação de dados, sob o risco de receberem multas pesadas. O Facebook não notificou o regulador sobre o vazamento, disse um porta-voz do DPC.

A notícia gerou a preocupação de que os dados pudessem ser manipulados por malfeitores para hacking direcionado, bem como relatórios de conjuntos de dados extraídos on-line de outras empresas.

Joe Osborne, porta-voz do Facebook, diz, em comunicado nesta quarta-feira: “Estamos cooperando totalmente com o DPC em seu inquérito. Temos recursos que tornam mais fácil para as pessoas encontrarem e se conectarem com amigos. Esses recursos são comuns a muitos aplicativos, e estamos ansiosos para explicá-los e também todas as proteções que nós inserimos neles.”