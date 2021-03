Facebook anuncia que usuários poderão customizar seus feeds

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Os usuários terão a possibilidade de escolher que seu feed seja organizado pelo algoritmo do Facebook ou por uma sequência temporal de postagens

O Facebook anunciou hoje, 31, mudanças na plataforma que permitirão aos usuários customizarem seus feeds. A Barra de Filtro do Feed fará com que internautas possam escolher entre um rankeamento do feed pelo algoritmo da rede social ou por ordem temporal de postagem.

Além disso, os usuário poderão controlar quem pode ou não comentar em seus posts. Eles terão a opção de permitir que todos que visualizarem os posts possam comentar ou selecionar as páginas e as pessoas autorizadas.

A rede social tem sido acusada de amplificar a desinformação e o discurso de ódio. O CEO da Apple, Tim Cook, chegou a afirmar que as redes sociais promovem esses conteúdos a fim de gerar engajamento e, assim, coletar dados do maior número de indivíduos possível, em ataque direcionado ao Facebook.

Ainda hoje, Nick Clegg, vice-presidente de Assuntos Globais do Facebook, afirmou em um post que a plataforma “não favorece a polarização nem tem interesse em fazer isso”. O executivo argumentou que a maior parte da receita da empresa vem de publicidade e que a maioria dos anunciantes não iriam querer sua propaganda ao lado de conteúdos extremos ou de ódio. (Com assessoria de imprensa)