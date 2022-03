Fabrizio Bozzetto é o novo CSO da TIM Brasil

Fabrizio Bozzetto (foto) é o novo Chief Strategy Officer (CSO) da TIM Brasil. Ele dará especial atenção para governança e implementação de projetos que norteiam a transformação digital da empresa e a estratégia para Customer Experience. Também contribuirá para o avanço da operadora em seu plano estratégico, especialmente no que se refere à consolidação dos serviços digitais e o fortalecimento das áreas de mobile advertising e data monetization.

Engenheiro, com pós-graduações em administração e gestão de energia, Fabrizio iniciou carreira em consultoria estratégica e tem mais de 15 anos de experiência no setor. Pelos últimos cinco anos, especializou-se na área de infraestrutura, incluindo Telecomunicações, participando da elaboração de estudos de mercado e presente em eventos e palestras sobre o setor de serviços.

“Ao destacar a importância do consumidor no modelo de negócios, estamos criando oportunidades de relacionamento e abrindo caminho para fortalecer uma tática vencedora. Acompanhei de perto a evolução da TIM no mercado brasileiro e a criação de parcerias estratégicas que valorizam a presença do consumidor e reforçam a importância de oferecer serviços digitais completos, alinhados às expectativas do cliente”, destaca Fabrizio.

Leilão

No leilão do 5G, a TIM arrematou dois lotes nacionais de frequência 3.5GHz, por um total de 100MHz, somando uma oferta de preço total de cerca R$ 431 milhões. Esse montante representa um ágio de 7% no primeiro dia do leilão. A empresa é pioneira em testes do 5G no país e teve atuação protagonista no leilão da nova tecnologia, que revolucionará diversos segmentos da economia brasileira.

Por atuar comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do Novo Mercado, do S&P/B3 Brasil ESG, do Índice de Carbono Eficiente e do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Está listada no Sustainability Yearbook 2022, que reúne as empresas mais sustentáveis do mundo, e foi a primeira operadora a obter o selo “Pró-ética” da Controladoria Geral da União e a certificação ISO 37001, de combate ao suborno.

