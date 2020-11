Fábio Faria confirma mudanças no Ministério das Comunicações

O ministro das comunicações Fábio Faria oficializou as mudanças no Ministério das Comunicações, anunciadas por ele ainda em julho. Publicadas hoje, 5, no Diário Oficial da União, as mudanças confirmam Vitor Elisio Menezes (foto) como o novo secretário-executivo do Ministério das Comunicações (Minicom).

Servidor de carreira da Anatel, Menezes respondia desde janeiro de 2019 pela secretaria de telecomunicações do então Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

No posto de secretário de telecomunicações, assumirá Arthur Coimbra, que dirigia o departamento de banda larga do MCTIC, e até o momento ocupa o cargo de diretor de aprimoramento do ambiente de investimentos em telecomunicações no Minicom. Coimbra será interino da Setel até que seu nome seja oficializado no DOU.

Fabio Wajngarten, que estava como secretário-executivo desde que incorporou a secretaria de comunicação da Presidência da República, volta à função de secretário especial de comunicação social e assume o comando das ações de publicidade, mídia, imprensa e comunicação do governo federal.