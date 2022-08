Fabio Avellar nomeado CRO da TIM

A TIM informou ao mercado nesta segunda-feira, 1º. que nomeou Fabio Mello de Avellar para ocupar o posto de Chief Revenue Officer. O cargo era ocupado interinamente pelo CEO Alberto Griselli desde 31 de janeiro.

Avellar é Mestre em Administração de Empresas pelo COPPEAD – UFRJ, Engenheiro de Produção pela UFRJ e com cursos de extensão em Madri e Barcelona.

Liderava desde 2018 a Vice-Presidência de Experiência do Cliente da Vivo, empresa onde atuou por 19 anos. Formado também em coaching, é coach executivo associado à International Coaching Federation e mentor de carreira.

O anúncio da posse do executivo se deu juntamente com a divulgação do balanço financeiro da TIM para o segundo trimestre de 2020 – no qual a empresa apresentou aumento das receitas e queda nos lucros em função dos custos com a compra de ativos da Oi Móvel.

O cargo de CRO era ocupado por Griselli muito antes de este se tornar o CEO da operadora. Em 2021, o então CEO da TIM, Pietro Labriola, foi chamado para comandar o Grupo TIM na Itália. Com isso, Griselli foi alçado ao novo posto no comando da TIM Brasil, apesar de responder interinamente como CRO até a empresa encontrar o substituto.

Como CRO, Fabio Avellar será responsável pelo comando de todas as unidades geradoras de receita da TIM, elaborar estratégias para atração de clientes, retenção, valorização dos serviços.

