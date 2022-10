Fabiane Reschke assume diretoria jurídica da TIM

A TIM anunciou hoje, 17, que Jaques Horne renunciou ao cargo de Diretor Jurídico. Em seu lugar, o CEO da companhia, Alberto Griselli, nomeou a executiva Fabiane Reschke, ex-Telefônica que teve passagens por diversas empresas.

Segundo a TIM, a eleição de Reschke para o cargo ainda depende de confirmação na próxima reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Fabiane Reschke é brasileira, nascida em Veranópolis, Rio Grande do Sul, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 1993. Possui mais de 20 anos de experiência na gestão de departamentos jurídicos, 3 anos de experiência na indústria de radiodifusão, 13 anos de experiência em telecomunicações e 8 anos de experiência na indústria de seguros.

De 1997 a 2000, foi advogada do Grupo RBS de Comunicações. Entre 2000 e 2007, atuou como Diretora Jurídica da Terra Networks Brasil S.A, provedor de acesso à Internet do Grupo Telefónica. Entre 2008 e 2011, foi Diretora Jurídica da Telefónica Brasil S.A. e Vivo S.A. Entre 2011 e 2013, foi Diretora Jurídica da SulAmérica S.A. De 2013 a 2015, Diretora Chefe de Gabinete da Presidência da Telefónica S.A. e de 2016 a 2022 foi Diretora Jurídica, de Relações Institucionais e Governamentais da SulAmérica S.A.

Horn, de saída, foi o responsável pela reestruturação do Grupo TIM no Brasil, implementação do Contrato Fácil, usado pela companhia para contratar serviços, e um dos artífices da aquisição dos ativos móveis da Oi. Em nota, a TIM agradeceu ao executivo pelo período em que liderou o departamento jurídico. Eles esteve no cargo por 12 anos.

“A TIM expressa agradecimento ao Sr. Jaques Horn pelo empenho e dedicação no desempenho de suas funções ao longo de seu mandato como Diretor Jurídico da Companhia, apresentando grandes resultados e tendo participado ativamente de projetos de extrema importância estratégica”, diz o comunicado.

