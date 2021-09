F5 Networks pretende comprar Threat Stack por US$ 68 mi

A F5 irá comprar todas as ações da companhia sediada em Boston financiadas com saldo de caixa. A operação deverá ser concluída no 1º trimestre fiscal de 2022

A F5 Networks anunciou hoje, 27, a intenção de compra da Threat Stack, empresa especializada em cloud security e workload protection com sede em Boston, por US$ 68 milhões. A aquisição reforça o portfólio de segurança na nuvem da F5.

A expectativa é de que as soluções de proteção de aplicações e API com os recursos e a expertise de segurança na nuvem da Threat Stack aumentem a visibilidade em toda sua infraestrutura de aplicações e workloads. O que tornaria mais fácil para os clientes adotarem segurança em qualquer nuvem.

Segundo o vice-presidente da F5 Networks, Haiyan Song, a compra poderá ajudar a companhia a proteger e mitigar ameaças em tempo real. Além disso, irá favorecer a visão de aplicações adaptativas da F5.

A F5 irá adquirir todas as ações emitidas e em circulação da Threat Stack por US$ 68 milhões a serem financiados com saldo de caixa. A transação deve acrescentar cerca de US$ 15 milhões de receita no ano fiscal de 2022. Não haverá alteração das metas de margem operacional já declaradas para o ano fiscal de 2022. A previsão é de que a transação acabe no primeiro trimestre fiscal de 2022 que termina em 31 de dezembro de 2021.

Em 2020, a empresa também comprou a Shape Segurança no valor de US$ 1 bilhão. Dessa vez, a transição focava em oferecer tecnologias contra bots, fraudes e violações de segurança de dados, para proteger clientes como grandes bancos, empresas aéreas, varejistas e agências governamentais (Com assessoria de imprensa)