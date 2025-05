Setor eletroeletrônico acumula US$ 2,5 bilhões em vendas externas no quadrimestre

As exportações brasileiras de produtos do setor eletroeletrônico somaram US$ 2,5 bilhões entre janeiro e abril de 2025, um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados hoje, 23 de maio, pela Abinee. O maior destaque foi o subsetor de telecomunicações, cujas vendas externas aumentaram 47,9%, alcançando US$ 109,9 milhões.

Esse desempenho foi impulsionado principalmente pela alta de 126% nas exportações de estações rádio base, utilizadas em redes móveis. Em compensação, as importações de cabos de telecomunicações cresceram 181% no mesmo período, indicando movimentação no mercado nacional de infraestrutura.

Outro segmento com expansão nas vendas externas foi o de informática, com aumento de 6,7%, totalizando US$ 108,9 milhões. Destacaram-se as vendas de máquinas para processamento de dados, com crescimento de 31%, e de cartões inteligentes (“smart cards”), com avanço de 24%.

As exportações de utilidades domésticas cresceram 47,6%, somando US$ 132,1 milhões. Os refrigeradores lideraram o crescimento, com alta de 251%, tendo a Argentina como destino de 82% das unidades exportadas em abril.

Em geração, transmissão e distribuição de energia (GTD), as vendas externas subiram 25,5%, puxadas pelo aumento de 44% nas exportações de transformadores, que totalizaram US$ 290 milhões — maior valor entre todos os produtos exportados do setor no quadrimestre. A maior parte dessas vendas foi destinada aos Estados Unidos.

Por outro lado, o desempenho foi negativo em automação industrial (-10,4%), equipamentos industriais (-9,7%) e material elétrico de instalação (-13%). Em automação, a queda foi puxada pela retração de 30% nas exportações de instrumentos de medida. Nos equipamentos industriais, o recuo de 13% nas vendas de motores e geradores foi o principal fator.

Produtos mais exportados do setor (jan-abr/2025), em valor:

Transformadores: US$ 290 milhões (+44%)

Eletrônica embarcada: US$ 272 milhões (+14%)

Componentes para equipamentos industriais: US$ 211 milhões (+37%)

Motocompressores herméticos: US$ 101 milhões (+17%)

Máquinas para processamento de dados: US$ 48 milhões (+31%)

Apesar do avanço nas exportações, o setor acumula déficit comercial de US$ 13,9 bilhões no quadrimestre, influenciado pelas importações de US$ 16,4 bilhões. O saldo negativo é 7% maior do que o registrado em igual período de 2024.