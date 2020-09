Expansão dos ISPs para as áreas rurais e agricultura 4.0 também no AGROtic 2020

Evento do Tele.Síntese e ESALQtec. que começa nesta segunda-feira, 14, vai mostrar os avanços obtidos com a Agricultura 4.0 e as alternativas para a ampliação da banda larga para as áreas rurais brasileiras pelos provedores regionais de internet no dia 16.

Que me diz de usar tecnologia de ponta para maximizar os recursos naturais para produzir mais alimentos, usando menos água na irrigação ou insumos na adubagem do solo? Isso é o que faz a Agricultura 4.0, que permite, por exemplo, a adaptação de sementes e plantas às condições mais adversas, ampliando possíveis áreas de cultivo.

Esse é um dos temas do Agrotic 2020, promovido pelo Tele.Síntese em parceria com a ESALQtec a partir dessa segunda-feira, 14. O evento, totalmente digital, tem a parceria da EsalqTec e vai debater o que a tecnologia pode fazer pelo agronegócio.

A Agricultura 4.0: aplicações e transformação digital será tema do debate do dia 16, com a participação do Gerente de Projeto da área de inovação aberta da Divisão Agrícola da Bayer na América Latina, André Koji Fukugauti ; do Gerente de Novos Negócios da CCAB Agro & Bioline Latam, Fábio Marques; e o Diretor de Operações da Jalles Machado, Joel Soares Alves da Silva.

O moderador do debate será o Sócio Gestor da Stracta Consultoria e WBGI, Uriel Rotta. As apresentações terão início às 9h30.

Em seguida, o debate será sobre A expansão da banda larga para o campo com os ISPs. O conselheiro da Abrint, Basílio Peres, vai iniciar a apresentação dos esforços dos provedores regionais para levar a internet nas menores cidades e no campo. O Government & Public Affairs da Huawei Brasil, Bruno Zitnick, também participa da Mesa. O debate conta com CEO da Interjato, Erich Rodrigues.

A jornalista Wanise Ferreira vai intermediar as conversas, que terão início às 11h15.

Conectividade

Na parte da tarde, A Conectividade Rural e novas Abordagens será o tema da live. Nesta Mesa, serão debatidas diferentes alternativas para levar a banda larga de qualidade para a área rural. A Anatel estuda a ocupação de white spaces. As operadoras competitivas desenvolvem novos modelos de negócios, e empresas desenvolvem outras alternativas tecnológicas, como redes privadas e de banda estreita.

Os debates contarão com o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira; o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira; o Presidente da Trópico, Paulo Cabestré e o Diretor de Novos Negócios da Nokia no Brasil (ConectarAGRO), Renato Bueno. Wanise Ferreira vai moderar as discussões.

Veja a programação completa e se inscreva aqui.

