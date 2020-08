Exclusão da Huawei não afeta implantação da 5G, diz Nokia

A exclusão da Huawei não afetou a implantação da 5G nos países em que foi aprovado o banimento da gigante chinesa para participar da montagem das redes da nova tecnologia. A opinião foi manifestada hoje pelo CSO da Nokia para a América Latina, Wilson Cardoso, durante entrevista coletiva on-line sobre a nova tecnologia.

“Todos os países que adotaram o banimento de alguns fornecedores de alto risco estão implementando suas redes 5G, tem milhões de usuários conectados e não tem impacto tecnológico nenhum”, afirmou Cardoso, em resposta a uma pergunta do Tele.Síntese sobre o impacto nos países que adotaram a exclusão da empresa asiática

“O que a gente vê é que a indústria está suportando essa inclusão de tecnologia e disponibilidade de serviços do 5G”, continuou. O executivo comentou que, no caso do leilão das frequências para o 5G a ser promovido pela Anatel, no segundo trimestre de 2021, essa será uma decisão a ser tomada pelo Estado brasileiro, baseado em estudos que vêm sendo realizados.

“Nós temos bons exemplos [do impacto da exclusão da 5G], como os Estados Unidos. Na Coreia existe uma participação muito pequena da Huawei e por lá são 7 milhões de telefones conectados. Existem mais possibilidades hoje no mercado e não existe nenhum gap tecnológico entre os fabricantes ocidentais e os chineses”, continuou.

Preços

Ao ser questionado sobre o aumento do preço dos planos para quem optar pelo 5G, Wilson disse que as estatísticas de locais em que a tecnologia já está em operação mostram que algumas operadoras optaram por criar planos com mais velocidade, maior taxa de transferência e serviços adicionais. Mas, o valor “não é nada desproporcional em relação ao que temos hoje com o 4G”.

Ari Lopes, Senior Manager para as Americas da Omdia, destacou que em países como Hong Kong e a Coreia, algumas operadoras adicionam serviços digitais novos nos pacotes contratados possíveis graças a esta nova tecnologia.

“Existem parcerias nas operadoras com bandas de K-POP para ter conteúdo de realidade aumentada e virtual dentro do plano. Em Hong Kong, além desses serviços, existem planos com até 400 gigas que incluem conteúdo das ligas de futebol da Espanha e do Reino Unido”, contou.